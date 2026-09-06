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Царьград

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"Кто бы сомневался": Захарова — о переезде центра Чубайса в хозпостройку под Тель-Авивом

"Кто бы сомневался": Захарова — о переезде центра Чубайса в хозпостройку под Тель-Авивом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сообщение о переезде Центра российских исследований, который был создан бывшим главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.

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