Су-57 с «пристяжными» и Ка-52 улетели «воевать Африку»

Россия переписывает в Египте оружейные правила- что мы предлагаем партнёрам на оружейной выставке в Эль-Аламейне Игорь Землянский Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press Под палящим солнцем Северной Африки развернулась одна из самых масштабных экспозиций вооружений этого года — в египетском Эль-Аламейне открылся Международный авиационно-космический салон (El Alamein International Airshow 2026).