БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Су-57 с «пристяжными» и Ка-52 улетели «воевать Африку»

Су-57 с «пристяжными» и Ка-52 улетели «воевать Африку»

Россия переписывает в Египте оружейные правила- что мы предлагаем партнёрам на оружейной выставке в Эль-Аламейне Игорь Землянский Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press Под палящим солнцем Северной Африки развернулась одна из самых масштабных экспозиций вооружений этого года — в египетском Эль-Аламейне открылся Международный авиационно-космический салон (El Alamein International Airshow 2026).

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