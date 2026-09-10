Трамп рассказал, как ему пришлось пересилить нелюбовь к рукопожатиям

Президент США Дональд Трамп рассказал, что для политической карьеры он был вынужден пересилить свою нелюбовь к рукопожатиям, чтобы общаться с избирателями с помощью этого жеста.
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