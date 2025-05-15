В старшей группе интегрированного обучения и воспитания воспитатели дошкольного образования Ирина Францевна и Светлана Владимировна в преддверии праздника Дня Победы провели с воспитанниками и родителями ряд мероприятий.
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