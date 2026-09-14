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Мировое обозрение

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ВС РФ продолжают выносить железнодорожную инфраструктуру на Западной Украине

ВС РФ продолжают выносить железнодорожную инфраструктуру на Западной Украине

Российские войска продолжают методично выдавливать транспортную артерию украинской армии на западном направлении.

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