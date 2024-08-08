Алаудинов разъяснил оперативную обстановку в Курской области

Одно из подразделений специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Росгвардии из Чечни в настоящее время находится в Курской области и противостоит вместе с другими российским силами вторжению войск террористического государства Украина.
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