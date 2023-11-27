Как нередко нужно стирать школьный ранец

Школьные рюкзаки подвергаются сильному износу. А еще на них может скапливаться много микробов. Просто представьте, где он только не валяется у вашего ребенка в течение дня: в общественном транспорте, в школе на полу и даже на улице на земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии