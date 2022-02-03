Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Египет и Сенегал сыграют в финале Кубка Африки 6 февраля

Определились команды, которые примут участие в финальном матче Кубка Африки. Сборная Сенегала одержала победу над командой Буркина-Фасо (3:1), Египет выиграл у Камеруна (0:0, 3:1 по пенальти).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх