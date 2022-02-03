Египет и Сенегал сыграют в финале Кубка Африки 6 февраля

Определились команды, которые примут участие в финальном матче Кубка Африки. Сборная Сенегала одержала победу над командой Буркина-Фасо (3:1), Египет выиграл у Камеруна (0:0, 3:1 по пенальти).
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