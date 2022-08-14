Полиция рассказала о двух детях, выпавших из окна в Челябинской области

Сразу два происшествия с падением детей из окон случилось за один день в Челябинской области. 11 августа в Златоусте, пока мамы не было дома, семилетняя девочка залезла на табуретку на балконе, потеряла равновесие и упала с высоты третьего этажа.
Сразу два происшествия с падением детей из окон случилось за один день в Челябинской области. 11 августа в Златоусте, пока мамы не было дома, семилетняя девочка залезла на табуретку на балконе, потеряла равновесие и упала с высоты третьего этажа.
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