Путин и Трамп могут встретиться в ближайшее время. Дональд заявил о подготовке.Встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в ближайшее время.
Трамп: Идёт подготовка к встрече с Путиным
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пока явных причин встречаться у них просто нет, то что предлагают США не приемлемо для России. Ждём улучшения позиций для начала переговорного процесса на условиях России и ни как иначе. США уже "устали нести этот чемодан без ручки", но бросить его пока жалко.
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