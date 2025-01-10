Трамп: Идёт подготовка к встрече с Путиным

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пока явных причин встречаться у них просто нет, то что предлагают США не приемлемо для России. Ждём улучшения позиций для начала переговорного процесса на условиях России и ни как иначе. США уже "устали нести этот чемодан без ручки", но бросить его пока жалко.