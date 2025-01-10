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Царьград

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Трамп: Идёт подготовка к встрече с Путиным

Трамп: Идёт подготовка к встрече с Путиным

Путин и Трамп могут встретиться в ближайшее время. Дональд заявил о подготовке.Встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в ближайшее время.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пока явных причин встречаться у них просто нет, то что предлагают США не приемлемо для России. Ждём улучшения позиций для начала переговорного процесса на условиях России и ни как иначе. США уже &quot;устали нести этот чемодан без ручки&quot;, но бросить его пока жалко.
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17 час.

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