Губернатор Ходр: свыше 60% жителей востока Ливана стали беженцами

Удары израильской армии по расположенной на востоке Ливана долине Бекаа превратили в беженцев более половины местных жителей, Об этом РИА Новости заявил губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Ходр.
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