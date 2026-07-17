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Рязанские новости

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Как препарат Седжаро меняет восприятие удовольствия от еды

Как препарат Седжаро меняет восприятие удовольствия от еды

Диетолог Ирина Кумышева объяснила, как шведский стол провоцирует переедание.В отелях с системой «всё включено» шведский стол манит гостей изобилием блюд - но именно это многообразие нередко становится серьёзным испытанием для силы воли.

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