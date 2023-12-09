В возрасте 82 лет умер голливудский актёр Райан О'Нил, сыгравший в фильме Кубрика

Популярный актёр Голливуда 70-х годов Райан О'Нил ушёл из жизни на 83-м году жизниВ возрасте 82 лет не стало известного голливудского актёра Райана О'Нила, получившего всемирную известность в 70-х годах прошлого века благодаря таким фильмам как "История любви" (реж.