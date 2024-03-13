Путин допустил введение в России прогрессивной шкалы налогообложения

В Союзе налогоплательщиков обсуждают возможность дальнейшего совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения: для тех, кто зарабатывает свыше 7 миллионов рублей в год, можно было бы прибавить к нынешним 15 процентам НДФЛ еще один, свыше 9 — еще один процент.