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Драка «Шинника» и украинского «Миная», поражение «ПСЖ» от «Баварии», Загитова спела под фонограмму, Костомарову ампутировали кисти рук, 4-е золото Бо на чемпионате мира и другие новости

Драка «Шинника» и украинского «Миная», поражение «ПСЖ» от «Баварии», Загитова спела под фонограмму, Костомарову ампутировали кисти рук, 4-е золото Бо на чемпионате мира и другие новости

1. Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле. Baza утверждала, что конфликт возник из-за требования исполнить гимн Украины, украинский «Бомбардир» – из-за поведения пьяного игрока «Шинника».

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