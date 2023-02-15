Драка «Шинника» и украинского «Миная», поражение «ПСЖ» от «Баварии», Загитова спела под фонограмму, Костомарову ампутировали кисти рук, 4-е золото Бо на чемпионате мира и другие новости

1. Массовая драка между игроками «Шинника» и украинского «Миная» произошла в турецком отеле. Baza утверждала, что конфликт возник из-за требования исполнить гимн Украины, украинский «Бомбардир» – из-за поведения пьяного игрока «Шинника».
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере
- 81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам FFF. Следователи считают, что он больше не может руководить федерацией
Свежие комментарии