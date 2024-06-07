Мастер-классы, интерактивные локации, кулинарный двор: что ждет владивостокцев в день России

12 июня на центральной площадки Владивостока состоится празднование дня России. В развлекательной программе жителям и гостям Приморья представят концерт звезды российского шоу-бизнеса, мастер-классы, творческие коллективы, фейерверки и многое другое, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.
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