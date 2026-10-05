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Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России

Страны G7 выдали Киеву почти $50 млрд за счёт украденных активов России

Страны G7 выдали киевскому режиму кредитов почти на $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов России, следует из данных министерства финансов Украины и ведомств этих стран.

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