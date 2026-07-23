Электронная заказ-заявка (ЭЗЗ) — новые правила оформления транспортных документов для таможни

Электронная заказ-заявка (ЭЗЗ) в 2026 году — это новый формат оформления транспортных документов, который становится важным элементом взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков при прохождении таможенных процедур.
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