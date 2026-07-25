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«Нарастало снежным комом»: как Корпорацию развития Забайкалья разделили и что из этого вышло

«Нарастало снежным комом»: как Корпорацию развития Забайкалья разделили и что из этого вышло

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев 23 июля на круглом столе, посвящённом работе АТР, рассказал, зачем разделили Корпорацию развития Забайкальского края и Агентство территориального развития.

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