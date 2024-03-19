Военные корабли и авиация провели учения на Каспии в Актау

В казахстанском секторе Каспийского моря состоялось командно-штабное учение с участием кораблей Военно-морских сил, департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и военной авиации, передает inAktau.
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