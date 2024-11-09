Великая Пахмутова — это русская песня советской эпохи, которая тянула человека ввысь

https://t.me/russkiy_malchik/2226Великий композитор, во времена которой посчастливилось жить нам. Она вместе с мужем Николаем Добронравовым сумела поднять эстрадную песню до невероятных высот и тянула туда, ввысь, миллионы слушателей.
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