Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Великая Пахмутова — это русская песня советской эпохи, которая тянула человека ввысь

https://t.me/russkiy_malchik/2226Великий композитор, во времена которой посчастливилось жить нам. Она вместе с мужем Николаем Добронравовым сумела поднять эстрадную песню до невероятных высот и тянула туда, ввысь, миллионы слушателей.

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