Urban: количество студий в Москве в 1,5 раза превысило средний показатель в РФ

В Москве доля студий в общей структуре квартир превысила средний показатель по России в 1,5 раза (16% от общего объема предложения новых квартир), а в Санкт-Петербурге - в 2,4 раза (26,2%), пишет интернет-издание "Лента.
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