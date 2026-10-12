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Азаров: В Одесской области готовятся к уничтожению мавзолея Котовского

Азаров: В Одесской области готовятся к уничтожению мавзолея Котовского

Склеп-могилу героя Гражданской войны, командира 2-го кавалерийского корпуса РККА Григория Котовского в Подольске (переименованный Котовск) в Одесской области готовят к сносу.

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