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Новый ГОСТ для растворимого кофе: правила игры, состав и требования к качеству

Новый ГОСТ для растворимого кофе: правила игры, состав и требования к качеству

С 1 ноября 2026 года в России вступает в силу новый государственный стандарт ГОСТ Р 50364-2025 для растворимых кофейных напитков.

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