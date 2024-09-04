Сделала ребёнка инвалидом: Унизительная тайна кандидата в президенты США всплыла на ТВ

То, что у кандидата в президенты США Камалы Харрис от демократической партии есть свои "скелеты в шкафу", никто не сомневался, но чтобы всё было настолько ужасно… Унизительная тайна кандидата в президенты США всплыла на ТВ - сделала ребёнка инвалидом.