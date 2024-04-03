В России граждане готовятся к существенному повышению размера страховой пенсии по старости. Согласно недавно утвержденному проекту бюджета, к… Увеличение размера страховой пенсии в России: значительный рост и новые условия .
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