«Вашингтон» обратился к выбывшему на рекордный срок Овечкину

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитал»с в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к капитану команды Александру Овечкину, выбывшему на рекордный срок из-за травмы.