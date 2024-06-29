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Хайкинг и треккинг: как провести выходные с пользой

Хайкинг и треккинг: как провести выходные с пользой

Рассказываем о видах пеших прогулок, которые обеспечат вам незабываемый отдых. 123RF/legion-media.ru Иногда каждому из нас просто необходимо забыть о городской суете и окунуться в мир природы, где каждый шаг открывает новые горизонты.

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