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Юдонис Хаслем подтвердил, что завершит карьеру после сезона-22/23

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем подтвердил, что завершит игровую карьеру после сезона-22/23. «Я завершу независимо от того, что случится в этом сезоне.

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