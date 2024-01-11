Нарышкин: США будут пытаться вербовать российских студентов

Соединенные Штаты намерены усилить работу по вербовке российских студентов, которые отправляются учиться в США по программам обмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Директор Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
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