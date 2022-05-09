«Барселона» ищет игрока на замену Бускетсу

«Барселона» ищет игрока на замену полузащитнику Серхио Бускетсу, сообщает Diario Sport. По информации источника, тренерский штаб «Барселоны» считает, что для борьбы за трофеи в следующем сезоне необходимо усилиться во время летнего трансферного окна, и хочет, чтобы на каждой позиции у клуба было по два конкурирующих игрока.
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