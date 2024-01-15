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Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Русские снимают розовые очки, а с ними – иностранцы. Вместе с релокантами в Россию хлынули жители ЕС и США

Как известно, обострение противостояния между Российской Федерацией и Западом привело к тому, что как нашему населению, так и народам других стран пришлось более определенно для себя уяснить свое отношение к России, к тем ценностям, которых она придерживается, к тому, что она предлагает международному сообществу.

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Комментарии
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Владислав Владислав
России нужны ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ кадры, в том числе мигранты. А чтобы все не ехали в Москву надо ограничить упоминание Москвы на телевидении. Например, по ФЕДЕРАЛЬНЫМ каналам передают, что в МОСКВЕ открылось трамвайное ДЕПО. Простите, а зачем жителю Калининграда, Краснодара, Чукотки новость об открытии ДЕПО в Москве ? Мы что с этой информацией делать будем ?
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11 час.
Misha Glusch
зерна от плевел токо отсепарируйте
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9 час.
Александр Конкин
Назовите мне, хоть одну русскую фамилию с кем &quot;он и его ведомство...&quot; занимались и оказывали, а вернее оказали помощь? Лично я такого не знаю и не слыхал! На Донбассе они (Россотрудничество) поддерживали все антирусские движения! В России каких-то ряженых &quot;кизяков&quot;&quot; типа Податева и прочие сектантские структуры - так кого поддерживал данный г-н и его контора?
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3 час.

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