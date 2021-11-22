15 забавных снимков, как собак перевозят в сумках

15 забавных снимков, как собак перевозят в сумках

Отправляетесь в поездку? Не забудьте положить в сумку… свою собаку! Именно так можно описать серию этих забавных фотографий, на которых собаки мирно путешествуют в сумках.

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