После призывов к русским сдаваться в плен сдались сами агитаторы из ВСУ

Елизавета Белая

Иногда для принятия решения не хватает двух слов, сказанных во время. И трудно сдаваться, если за спиной свои стреляют тебе в спину и страшно сдаваться, зная что семью не пожалеют уничтожат. Так что о массовой сдачи вряд ли можно говорить, но даже зная обо всем все таки сдаются. Это хорошо. Живы будут.