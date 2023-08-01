В рядах Вооруженных сил Украины произошел курьезный случай — военные, которые обстреливали российские позиции листовками с призывами сдаваться, в итоге решили сдаться в плен сами.
После призывов к русским сдаваться в плен сдались сами агитаторы из ВСУ
Комментарии
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Galina
Спасали свою жизнь!
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11 час.
Елизавета Белая
Иногда для принятия решения не хватает двух слов, сказанных во время. И трудно сдаваться, если за спиной свои стреляют тебе в спину и страшно сдаваться, зная что семью не пожалеют уничтожат. Так что о массовой сдачи вряд ли можно говорить, но даже зная обо всем все таки сдаются. Это хорошо. Живы будут.
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9 час.
ТП
Татьяна Попова
И правильно сделали! Зачем губить свою жизнь, за освобождение уже американских и английских земель! Но, если Россия освободит эти земли, то они снова будут принадлежать местному населению, тк все контракты с амерами и королевским двором Англии уже будут недействительными!
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4 час.
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