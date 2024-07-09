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Следы стрижки для получения меха были обнаружены на костях домашних кошек XV века

Следы стрижки для получения меха были обнаружены на костях домашних кошек XV века

В древней Португалии были обнаружены свидетельства использования кошачьего меха. Исследователи из Нового университета Лиссабона проанализировали останки млекопитающих, найденные во время раскопок средневековых ям в городе Алмада.

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