Следы стрижки для получения меха были обнаружены на костях домашних кошек XV века

В древней Португалии были обнаружены свидетельства использования кошачьего меха. Исследователи из Нового университета Лиссабона проанализировали останки млекопитающих, найденные во время раскопок средневековых ям в городе Алмада.
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