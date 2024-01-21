ВСУ обстреляли Донецк

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 10 получили ранения при обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны ВСУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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