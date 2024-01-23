В Кузбассе назвали лучшие объекты благоустройства по нацпроекту

Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса подвело итоги и определило самые современные, яркие и запоминающиеся объекты, благоустроенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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