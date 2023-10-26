У Иркутского госуниверситета появился фирменный стикерпак

Сегодня, 26 октября, Иркутский государственный университет (ИГУ) представил свою новую инициативу — брендированные стикеры «Настя и Саша», созданные в честь 105-летия университета, которое отмечаться 27 октября.
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