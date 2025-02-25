Российские войска отбивают у ВСУ территорию Курской области: что произошло в зоне СВО 25 февраля

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Российские войска атакуют в Курской области и продвигаются в Донбассе, приближаясь к границе Днепропетровской области, в Европе испугались, что без поддержки США украинская армия продержится на поле боя только до лета.
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