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Девятая командировка и прорыв в медицине: декан ТвГМУ Александр Шаров — о работе в зоне СВО

Девятая командировка в зону СВО: декан ТвГМУ Александр Шаров подвёл итоги работы и рассказал о развитии медицинского проекта.

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