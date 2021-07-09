ИЗВЕСТИЯ iz

6 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    +++++++++++++Собрание Жуковско...
  • viktor maslov
    Вот если бы негры русских резали,как это делают кавказцы,тогда ни один из поздняков не открыл бы хайло.Вдову погибшего п...
  • р с
    закрыть транзит в 100 раз меньше чем он сейчас есть насильно мил не будешь хохлоскот отсосет дебилы бляФРГ примет ответн...

Украина выдвинула ультиматум по переговорам по Донбассу

Украина выдвинула ультиматум по переговорам по Донбассу

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский заявил, что переговорный процесс остановлен из-за присутствия представительницы со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх