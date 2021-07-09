Украина выдвинула ультиматум по переговорам по Донбассу

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский заявил, что переговорный процесс остановлен из-за присутствия представительницы со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой.
Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский заявил, что переговорный процесс остановлен из-за присутствия представительницы со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой.
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