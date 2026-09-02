Маршрутное такси в Махачкале насмерть сбило женщину 2 сентября

2 сентября в Махачкале маршрутное такси марки «ГАЗ» насмерть сбило 58-летнюю жительницу Хасавюртовского района, перебегавшую дорогу в неположенном месте на проспекте Имама Шамиля.
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