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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» планирует сделать Тренту предложение в январе, если защитник не продлит контракт с «Ливерпулем» (Marca)

Мадридский клуб заинтересован в подписании английского защитника. Его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце этого сезона.

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