Актуальная информация об обстановке на линии фронта 10 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 20:39 ператоры ударных FPV-дронов 20‑й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» жгут НРТК и пикапы с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении.
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