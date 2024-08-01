Суд дал по 3,5 года колонии пытавшимся похитить 100 млн рублей у Олега Митволя

Суд в Красноярске вынес приговор двум фигурантам дела о попытке хищения 100 миллионов рублей у бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров АО «Красноярск ТИСИЗ» Олега Митволя.
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