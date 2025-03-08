FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустюм Аминов
    Однако не все муравьи боятся от нашатырного спирта! Некоторые, но не все, муравьи боятся от соды пищевой, нерафиниров...Избавиться от мур...
  • Vova Гарин
    Мракобесы а не те как себя ,,величают,,Ученые рассмотрел...
  • Светлана Зуева
    Уже не донна,а уж прима даааавно сдулась....хабалкой была,хабалкой и осталась.Напугали Гарри и ...

В РПЦ объяснили, почему церковь против празднования 8 Марта

В РПЦ объяснили, почему церковь против празднования 8 Марта

Протоиерей Харитонов заявил, что праздник 8 Марта не связан с русской культурой Русская православная церковь не поддерживает празднование 8 Марта, заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх