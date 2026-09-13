Иран: Один человек погиб и трое получили ранения в результате нападения на иранское коммерческое судно возле острова Хенгам и побережья Шиб-Дераз на острове Кешм в провинции Хормозган около 05:00 (01:30 по Гринвичу).
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