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Аскаров отразил 30 бросков «Манитобы» из 31 и выиграл 7-й матч из последних 8 в сезоне АХЛ

Ярослав Аскаров отразил 30 бросков из 31 в матче с «Манитобой». 20-летний вратарь «Милуоки» одержал победу в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Мус» (5:1).

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