Россия и Малайзия подписали договор об избежании двойного налогообложения 

Сегодня Министерство финансов России сообщило о подписании соглашения между Россией и Малайзией об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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