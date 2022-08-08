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На военной базе ЮВО в Южной Осетии почтят память миротворцев, погибших в Цхинвале в августе 2008 года

На военной базе ЮВО в Южной Осетии почтят память миротворцев, погибших в Цхинвале в августе 2008 года

На плацу соединения ЮВО состоится памятный митинг, в котором примет участие личный состав военной базы, завершится мероприятие поминальной литургией.

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